Podiumbouw opmaat voor OBW Grachtenconcert

SNEEK- De opbouw van een groot podium op de Westersingel, vlakbij Theater Sneek, is vandaag voltooid. Zaterdag a.s. zal hier o.a. het OBW Grachtenconcert worden gegeven.

Het OBW Grachtenconcert is een vervolg op het Sneekweek Slotconcert wat in het kader van het 80e jubileum van de zeilweek als spetterende slot werd georganiseerd in de grachten van Sneek. Dit onderdeel liet een heel een ander geluid horen dan in de Sneekweek in de stad te horen was op de muziekpleinen, nl in de vorm van een (semi)klassiek openluchtconcert. Omdat het meteen een groot succes was en dit concert in Sneek en omgeving het enige semi klassieke openluchtconcert was, is besloten er een vervolg aan te geven.

Het OBW grachtenconcert zal deel uitmaken van het UitFestival Súdwest Fryslân, de aftrap van het culturele seizoen in Sneek. Van een markt met kraampjes, ontwikkelde het evenement zich tot een veelzijdig festival door de hele binnenstad, met optredens, exposities en straattheater.

Sinds 2020 werd het programma van het uitfestival verspreid over verschillende locaties in geheel gemeente Súdwest Fryslân, waarbij elk dorp, stad geënthousiasmeerd wordt een afwisselend cultureel aanbod in hun eigen dorp/stad te organiseren. Het Uit Festival wordt nu afgesloten met het OBW Grachtenconcert, gratis toegankelijk voor jong en oud, uit geheel gemeente Súdwest Fryslân.

Toegang

Het concert is gratis toegankelijk langs de kades, maar extra leuk is het natuurlijk als je vanaf je eigen sloep kunt genieten van het concert en de openlucht kerkdienst. Je hoeft je niet aan te melden maar kunt gewoon met je sloep komen. Er wordt per sloep een bedrag bijdrage van 20 euro gevraagd als tegemoetkoming in de kosten voor het programma, die je ter plaatse kunt afrekenen.

Vooraan liggen op een Vip plaats

Wil je vooraan liggen om niets van het prachtige concert te missen? Meld je dan meteen aan voor een VIP plaats voor het podium. Kosten per sloep zijn € 100,- .

Graag zsm aanmelden via Grachtenconcert@gmail.com onder vermelding ‘VIP plaats OBW-Grachtenconcert’, naam en e-mail en u ontvangt een bevestiging. De kosten worden door u voorafgaand aan het concert op locatie contant of via pin voldaan.

Draaien Koninginnebrug

De Koninginnebrug over de Looxmagracht zal op zaterdag de hele middag draaien. Openingstijden brug: van 13.00 uur t/m 20.00 uur

Maximale doorvaarthoogte 1,40 meter (doorvaarthoogte vaste brug bij De Koperen Kees/Parkstraat).

*) op de aanwezige boten mag tijdens het concert geen gebruik maken van parasols of een uitgeklapte binimitop ivm zicht rest van het publiek

OBW Sneek is hoofd subsidieverstrekker van het Grachtenconcert

Overige sponsors zijn: de gemeente SWF, Sneek Promotion, Vereniging Ondernemend Sneek/Ondernemersfonds SWF & de Lionsclub Sneek Waterstad.

De Lionsclub Sneek Waterstad geven ongeveer 100 senioren de mogelijkheid om het concert bij te wonen. Zoals ook andere jaren, worden deze oudere gasten voorzien van een lekker drankje & hapje en, waar nodig, geholpen door de professionele medewerkers van diverse zorginstellingen.

Zaterdag 9 september 2023

“OP HET WATER VOOR HET THEATER!”

Locatie bij Theater Sneek, Westersingel 28

17.00 - 19.00 uur OBW Grachtenconcert