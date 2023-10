Podcastserie ‘De gestolen schilderijen van Jopie Huisman’ genomineerd voor de Dutch Podcast Awards 2023 – Stemmen kan nog tot en met 27 oktober

Deze podcastserie is gemaakt door podcastmakers Simon Heijmans en Marion Oskamp , in samenwerking met het Jopie Huisman Museum en Kunstdetective Arthur Brand. De vijf afleveringen staan inmiddels online en het verhaal over de drie schilderijen van de Friese schilder Jopie Huisman, die op 14 juli 1984 verdwenen uit galerie 't Weefhuis in Nuenen wordt steeds spannender. Zelfs het schilderij 'Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen' van Vincent van Gogh is mede door onze podcast teruggevonden.