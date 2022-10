Kortingsactie fietshelm voor Friese 55-plussers

Uit onderzoek blijkt dat vooral 55-plussers veel baat kunnen hebben bij het dragen van een fietshelm. De kortingsactie richt zich daarom specifiek op deze Friese doelgroep. Bij meer dan 100 Friese fietswinkels is een kortingsbon beschikbaar die recht geeft op de korting. Een overzicht van de winkels en meer informatie over de actie staat op www.stichtingsbv.nl/fietshelm(externe link). In 2023 volgt een tweede actieperiode.

Fietshelm

Fietsen is gezond en houdt jong. Het is goed als mensen dit tot op hoge(re) leeftijd kunnen blijven doen. Belangrijk is wel dat fietsers, en zeker oudere fietsers, zich bewust zijn van de risico’s en de mogelijkheden om die te verminderen. Het gebruik van een fietshelm vermindert de kans op hersenletsel bij een ongeval met een derde. ‘Het dragen van een fietshelm is in Nederland niet verplicht, maar het wordt wel sterk aangeraden. Een fietshelm heeft namelijk belangrijke voordelen’, vertelt Peter van de Hoef, voorzitter van de SBV. ‘Om je heen zie je al steeds meer ouderen met een fietshelm, met deze kortingsactie hopen we op een extra impuls’.

Doortrappen

Vrijdagmiddag was de aftrap van de actie bij Jan Terpstra Cycling World in Leeuwarden. Avine Fokkens-Kelder (gedeputeerde en voorzitter Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân) en Peter van de Hoef gaven uitleg over de kortingsactie. Als symbolische start reikten zij fietshelmen uit aan leden van de Doortrappen-fietsgroep Camminghaburen. Doortrappen Fryslân is een provinciaal programma om mensen zo lang mogelijk veilig te laten fietsen, het liefst tot hun honderdste.