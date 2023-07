Pluk- en moestuin geopend van het Plattelânswinkeltsje

SNEEK - Het is zomer en de tijd om te oogsten breekt aan. De pluk- en moestuin van het Plattelânswinkeltsje is daarom geopend.

Belangstellenden kunnen hun eigen bloemen (nu dahlia's) en groentes plukken uit de moestuin. Een bord geeft aan wat er allemaal geplukt kan worden en wat de prijzen zijn. Producten rechtstreeks van de boerderij! Kom langs en geniet van de mooie omgeving van de Eastpolder met uitzicht richting de Snitser Mar.



Het winkeltsje is tevens Rustpunt voor fietsers en wandelaars. Koffie en thee staan klaar! Adres: Eastwei 50 in Sneek, te bereiken via de Gesbrug in Oppenhuizen.