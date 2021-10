Pluk de dag Friesland: Wy binne bliid en grutsk!

SNEEK- Op zaterdag 23 oktober 2021 jl. heeft Pluk de dag Friesland plaatsgevonden. In het prachtige Lokaal 55 in Sneek mochten wij 40 geraakten door kanker ontvangen. Een van de belangrijkste waarden van Pluk de Dag is het contact samen. Deze speciale dag voor mensen geraakt door kanker werd georganiseerd in samenwerking met inloophuis De Skulp, Lokaal 55, Stichting Pluk de dag en vrijwilligers.

Men kon ervaren wat hen kan helpen in het project van hun leven. Zij mochten een naaste meenemen. Door de afgelopen corona periode was de ontmoeting niet mogelijk, maar eindelijk kon dat weer. Er gaat natuurlijk niets boven de ontmoeting met elkaar en de energie en inspiratie die dat geeft!

Wat de dag extra bijzonder maakte was het optreden van Syb van der Ploeg. Syb opende Pluk de dag op muzikale wijze, begeleid door de heren van It Matters. Syb deelde een boodschap van hoop voor de aanwezigen. Zijn optreden maakte indruk en iedereen werd geraakt enerzijds door zijn muziek, anderzijds door zijn woorden.

Pluk de dag is een dag in een prachtige omgeving, waarin patiënten heerlijk kunnen eten en samen met anderen kunnen ontdekken wat wel of niet voor hen werkt. Er waren op deze dag in Sneek verschillende workshops zoals een schrijf workshop, hartcoherentie, mindfulness, trainen na kanker en positieve gezondheid. Men kon terecht in het SkulpCafé maar ook genieten van een massage en de muziek van It Matters. Tijdens Pluk de dag maken patiënten en hun naasten kennis met nieuwe perspectieven. Eenieder kiest wat voor haar- hemzelf het verschil maakt. Het biedt hen inzicht en inspiratie, maar vooral ook concrete handvatten om beter om te gaan met de uitdagingen waar mensen geraakt door kanker voor staan. Kortom: lotgenotencontact, experts en coaches, workshops en ervaringen opdoen op een mooie plek.

De dag was kosteloos, mede mogelijk gemaakt door lokaal 55, Stichting Pluk de dag, Stichting Roparun en tenslotte de Samenloop voor hoop.