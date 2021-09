Pluk de dag Friesland op zaterdag 23 oktober

SNEEK- Eindelijk is het bijna zover. Deze inspiratie dag is bedoeld voor (ex-)patiënten met kanker en een naaste. Er is gelegenheid om informatie te ontvangen, lotgenoten te ontmoeten, ervaringen te delen en inspiratie op te doen. Het accent ligt op positieve gezondheid en hoe vind ik weer de balans in mijn leven. Daarnaast is er muziek, ontspanning met massage, ruimte voor creativiteit of gewoon even een rustmoment in het Skulpcafé. Niets hoeft, veel kan!