Plezierjachtje maakt water aan Houkesloot boulevard

SNEEK- Donderdagavond moest de brandweer in actie komen voor een plezier bootje in problemen aan de Houkesloot boulevard. Hier bleek een plezierjachtje water te maken die lag afgemeerd aan de boulevard.

Een oplettende passant die verder op met z’n boot lag zag het bootje steeds verder zakken en sloeg alarm. Gelukkig had deze passant een eigen klokpomp aan boord en zette deze in om de boot boven water te houden tot de brandweer ter plaatse was

Deze heeft ook een pomp ingezet om water uit de boot te pompen om vervolgens de oorzaak van het probleem op te zoeken en te verhelpen

De eigenaar was niet aan boord toen schip water maakte kwam de onfortuinlijke botenbezitter net terug uit het centrum toen de brandweer ook arriveerde.