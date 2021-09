PLC programmeur worden

Wanneer een bedrijf wil automatiseren, is een PLC programmeur dus zeer belangrijk. Er zijn talloze bedrijven die gebruik maken van PLC’s. Je kunt PLC’s bijvoorbeeld terugvinden in fabrieken, maar ook in een lokale garage of bakkerij. Wanneer je PLC programmeur bent, is de kans op een baan dus erg groot. Daarnaast is het ook uitdagend werk. Lijkt programmeren jou wel iets en ben je geïnteresseerd in machines? Dan is de PLC opleiding ideaal voor jou.

Wat leer je tijdens de opleiding tot PLC programmeur?

Tijdens de opleiding tot PLC programmeur leer je uiteraard om te programmeren. Er zijn verschillende programmeertalen die gebruikt kunnen worden om een PLC te programmeren. Daarnaast beschikt de PLC programmeur ook over technische kennis van machines. Als je een machine wilt aansturen, moet je namelijk ook weten hoe de machine in elkaar zit. De opleiding tot PLC programmeur is dus vrij uitgebreid, maar ook erg vakgericht. Omdat de opleiding zo vakgericht is, kun je na de opleiding vrijwel meteen aan de slag. Wellicht kun je zelfs tijdens de opleiding al aan het werk, de banenkans is immers zeer groot.

Waar volg je een opleiding tot PLC programmeur?

Als je PLC programmeur wilt worden, zijn er verschillende plekken waar je een opleiding kunt volgen. Waar je de opleiding het best kunt volgen, is onder andere afhankelijk van waar je woont en werkt. Daarnaast is het ook belangrijk om je in de kwaliteit van verschillende onderwijsinstanties te verdiepen. Welke PLC cursus je het best kunt volgen is ook afhankelijk van de specifieke werkzaamheden die je uiteindelijk uit wilt gaan voeren. Het is dus zeker geen slecht idee om je even goed in de verschillende mogelijkheden te verdiepen!