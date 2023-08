Play! Festival in Tirns uitgesteld naar zaterdag 12 augustus

TIRNS - Vanwege de vele regenval van de laatste tijd en de nog voorspelde neerslag voor de komende dagen gaat het Play! Festival komende zondag niet door. Het hardcore-evenement aan de Thaborwei in Tirns is daarom uitgesteld naar zaterdag 12 augustus.

Zowel het festivalterrein als het parkeerterrein zijn nu al erg drassig en hebben het bij de voorbereidingen al zwaar te verduren had gehad. Volgens de organisatie wordt het een grote modderpoel, waarbij de kans op schade groot is en de veiligheid van de bezoekers in het geding komt.

Alle partijen die bij de organisatie van Play! betrokken zijn, kunnen mee naar 12 augustus. Dat geldt ook voor de meeste dj's en artiesten. Daarnaast kwam er snel groen licht vanuit de gemeente om het festival uit te stellen. Het is voor het eerst dat het Play! Festival moeten worden uitgesteld. Dat valt de organisatie zwaar, maar onder de deelnemers, Play! fans en festivalgangers is er alom begrip voor het besluit.

De nieuwe bijgewerkte line-up wordt komende maandag geplaatst op de website en de socials van Play!.