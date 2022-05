Plantjesmarkt Ús Hôf in Sibrandabuorren

Collega Iris Ehrentraut uit Idsegahuizum is er ook weer en verkoopt haar mooie biologische (snij)bloemplantjes die ze zelf in Makkum kweekt en die dus geschikt zijn voor het Friese klimaat. Ook houden we een stekjesruilbeurs: als je stekjes van tuinplantjes meeneemt kunnen we die onderling delen en ruilen en kom je mogelijk met andere plantjes weer thuis, hoe leuk is dat!

Rondleidingen



Verder zijn er de hele ochtend rondleidingen over de tuinderij. Je kan nog abonnee worden en direct starten met groenten oogsten of je opgeven voor een groentetas van Ús Hôf. Ook zullen we in het kader van de nieuwe Bloeizone een strook inzaaien met bloemen om zo het Bijenlint door de Lege Geaën aan te vullen. Ieder huishouden kan een zakje bloemenzaad mee naar huis nemen om mee te helpen aan het vergroten van het bloemenlint. En voor de kinderen is er een groente speurtocht en de mogelijkheid om geschminkt te worden.



Het adres van Ús Hôf is Aesgewei 21 in Sibrandabuorren. Als je stekjes wil kopen, neem dan even een tasje mee. Dat scheelt weer extra verpakkingsmateriaal. Van harte welkom!