Plantenjacht in de zuidwesthoek: op zoek naar winterbloeiers

De winter associeer je misschien niet onmiddellijk met bloeiende planten. Toch is er volgens Ruud Oudega van IVN voldoende te vinden. "Planten hebben een strategie om te overleven. Sommige planten bloeien in de winter en die zijn ook voedsel voor de insecten die er op dat moment zijn. Als je goed om je heen kijkt, dan zie je bijvoorbeeld dat de madeliefjes al bloeien."

Klimaatverandering

Mensen die aan de 'plantenjacht' mee willen doen, kunnen vooraf een plaatje downloaden met de planten erop die ze tegen zouden kunnen komen. De deelnemers moeten dan een uurtje wandelen en alle soorten die ze zien, doorgeven via de website van FLORON, de organisatie die de plantenjacht heeft geïnitieerd.

"We zijn heel nieuwsgierig wanneer welke soorten opkomen. Klimaatverandering heeft zeker invloed op de planten. We willen weten of ze langer blijven bloeien en of ze eerder bloeien", zegt Oudega.

Vorig jaar werden er 685 verschillende soorten aangetroffen. Het madeliefje, straatgras en het kleine kruiskruid werden toen het vaakst doorgegeven. De actie loopt jaar tot en met 3 januari.