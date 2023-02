Plantenbakken maken bij Houtstad IJlst

IJLST- Lijkt het je leuk om met je groep plantenbakken te maken van resthout? Meld je dan snel aan voor deze nieuwe workshop op een wel heel bijzondere locatie! We gaan in de werkplaats van Houtstad IJlst meten, zagen, boren en timmeren. En als het samenwerken lukt, dan zijn er na twee uur een aantal mooie, grote plantenbakken klaar.

Op school kunnen de plantenbakken nog versierd worden met stift of verf (daarna wel even met lak overspuiten). Wat potgrond en planten er in en klaar! Leuk voor op het schoolplein!

GROEP 6, 7, 8

MAX. 25 LEERLINGEN

HOUTSTAD, SNEEKERPAD 14 IN IJLST

WOENSDAG 9:00 - 11:30 UUR

Voor meer info:

https://www.technolab-swf.nl