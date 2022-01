Plannen voor nieuw woon-zorgcomplex op Thabor-locatie Sneek

SNEEK- Trebbe Wonen B.V. heeft plannen om op de locatie van het voormalige rusthuis ‘Thabor’ aan de Oude Dijk in Sneek een woon-zorgcomplex met 40 zorgappartementen te realiseren voor de landelijk opererende zorginstelling “Het Gastenhuis”. Deze organisatie richt zich op de verzorging van jong- en oud dementerenden.

Over ‘Het Gastenhuis’

Een Gastenhuis wordt geleid door een inwonend zorg(echt)paar. Zij zijn eerste aanspreekpunt voor familie van de bewoners, de omgeving, gemeente en andere zorginstellingen. Zij zijn volledig verantwoordelijk voor hun eigen vestiging en worden ondersteund door een vast team van medewerkers. De huur van een zorgappartement komt neer op ongeveer € 850,- per maand. In de plannen zijn ook 1 of 2 reguliere woningen voor het zorg(echt)paar opgenomen.

Collegebesluit

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 januari 2022 besloten in te stemmen met een intentieovereenkomst en een voorbereidingskrediet te verstrekken om de haalbaarheid van dit initiatief te onderzoeken.