Plannen voor appartementen in voormalige dorpswinkel Oppenhuizen

OPPENHUIZEN - Eigenaar Fries Trading wil acht appartementen realiseren in het gebouw van de voormalige dorpswinkel Centerrr aan de Tsjerkebuorren in Oppenhuizen. Afgeloopen donderdag zijn de direct omwonenden over de plannen geïnformeerd tijdens een bijeenkomst in het pand, dat al een jaar leegstaat.