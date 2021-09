SNEEK- Heb je altijd al op het podium willen staan, maar raak je al in paniek bij het idee? Maak je geen zorgen, Jamila en Esther slepen je erdoorheen!

Deze masterclass is een kennismaking op het gebied van kleinkunst, denk hierbij aan komische teksten, droge humor en een gezonde dosis sarcasme. Wij helpen je een handje om je eigen act op te zetten en op te voeren. Wij willen namelijk graag zien wat je in huis hebt en wat jouw unieke talent is. Doe mee aan dit avontuur en ontwikkel je skills bij Plankenkoorts!