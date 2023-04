Plan woningbouw ‘Koepoort’ Stavoren gaat volgende fase in

STAVOREN- Het plan voor de bouw van 33 nieuwe woningen in Stavoren gaat de volgende fase in. Projectontwikkelaar Mandess Vastgoed B.V. uit Tubbergen heeft onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de plannen en heeft dit gepresenteerd aan de gemeente. Het college van B&W van gemeente Súdwest-Fryslân geeft groen licht om de plannen verder uit te werken.

Als de gemeenteraad ook akkoord is, kan er toegewerkt worden naar een bestemmingsplan voor het plangebied. Het woningbouwproject bestaat uit de bouw van 33 woningen waarvan 11 vrijstaande woningen, 4 seniorenwoningen, 4 appartementen, 4 rijwoningen en 10 twee-onder-één-kap woningen. De doelgroepen zijn starters, ouderen en doorstromers, groepen waarbij de woningnood hoog is.

Permanente bewoning belangrijke voorwaarde

“We hebben één belangrijke voorwaarde voor de woningen: ze moeten permanent bewoond worden”, licht Bauke Dam (foto), wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling, toe. “In plaatsen waar ook gerecreëerd wordt, is het belangrijk een goede balans te krijgen tussen recreatie en permanente bewoning. Alles moet kloppen. We willen Stavoren voor recreanten gastvrij houden, maar het moet vooral ook voor vaste inwoners leefbaar blijven.” In een eerdere uitbreiding in Stavoren werden woningen voor zowel vaste als recreatieve bewoning toegestaan.

Voor de verdere uitwerking van de plannen is Mandess de initiatiefnemer. De gemeente kijkt mee met de uitwerking en toetst of de plannen voldoen aan de meegegeven richtlijnen.