PKN-kerken Sneek verkocht aan Sijperda Beheer bv en Frisoplan bv

SNEEK- Ruim een jaar geleden, op 18 mei 2021, heeft de kerkenraad van de PKN in Sneek besloten om de Oosterkerk en de Zuiderkerk te verkopen. Daartoe heeft de kerkenraad de commissie afstoting Oosterkerk en Zuiderkerk ingesteld. Nu, ruim een jaar later, heeft de kerkenraad op advies van deze commissie unaniem besloten om de Oosterkerk te verkopen aan Sijperda beheer bv en de Zuiderkerk te verkopen aan Frisoplan bv.

Oosterkerk huurappartementen, Zuiderkerk nieuwbouwwoningen

Inmiddels heeft de verkoop van de beide kerkgebouwen plaatsgevonden. Over de hoogte van de gerealiseerde opbrengst van beide kerken is de kerkenraad tevreden. Sijperda beheer bv heeft het voornemen om in de Oosterkerk huurappartementen te bouwen. Frisoplan wil op de plek van de Zuiderkerk nieuwbouwwoningen realiseren.

De levering van beide kerkgebouwen zal plaatsvinden tussen 1 november 2022 en 1 april 2023. De levering is afhankelijk van het moment waarop de verbouwde Martinikerk klaar zal zijn. Niet eerder dan het moment waarop wij als Protestantse Gemeente van Sneek gebruik kunnen maken van de Martinikerk, zal de levering van de Oosterkerk en de Zuiderkerk plaatsvinden.

Orgel Oosterkerk

Naar het zich laat aanzien maakt de koper van de Oosterkerk geen gebruik van zijn voorkeurrecht om het orgel in de Oosterkerk te kopen. Dat betekent dat de weg vrij is om het orgel uit de Oosterkerk te verkopen aan een partij die daarvoor wel interesse heeft.

Veel animo om te kopen

Het stemt de kerkenraad tevreden dat er van diverse kanten veel animo geweest is om de Oosterkerk en de Zuiderkerk te kopen. Dat bleek o.a. uit het ruime aantal geïnteresseerden dat de kijkdagen op 2 maart en 7 maart 2022 heeft bezocht. Geïnteresseerde kopers hadden vervolgens tot uiterlijk 13 april 2022 de tijd een indicatieve bieding te doen. Op 13 april 2022 zijn ruim 20 indicatieve biedingen ontvangen.

Voor alle duidelijkheid is het goed om hier te vermelden dat geen enkel kerkgenootschap of religieuze organisatie een indicatieve bieding heeft gedaan. Noch op de Oosterkerk, noch op de Zuiderkerk. Uiteindelijk zijn zeven indicatieve bieders uitgenodigd om een dialooggesprek te voeren met leden van de commissie afstoting Oosterkerk en Zuiderkerk. Deze gesprekken werden geleid door makelaar mevrouw Gees Adema van Hoekstra, bedrijfsmakelaardij.

Na afloop van deze gesprekken werden alle zeven indicatieve bieders uitgenodigd om een definitief bod te doen. Op 7 mei 2022 hebben deze zeven indicatieve bieders een definitief bod neergelegd. Op basis van deze definitieve bieding heeft de commissie afstoting kerkgebouwen de kerkenraad geadviseerd de Oosterkerk en de Zuiderkerk te verkopen aan de kopers zoals hierboven genoemd.

