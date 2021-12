Pizza proeverij in sociaal pension Wender valt goed in de smaak

Even voor zessen parkeerden de familie Kuipers hun herkenbare bestickerde pizza bus (https://www.pizzadrivesneek.nl) aan de zijkant van het sociaal pension aan de Lemmerweg. Daar konden de bewoners een bord vol met overheerlijke pizzapunten vandaan halen. “Wij kiezen elk jaar een goed doel uit om mensen te laten proeven van onze pizza’s. Het is ontzettend aardig en dankbaar om zoiets te organiseren”, vertelt Andreas. “We hebben deze pizza bus nu vijf jaar en het bevalt uitstekend. Wij komen in plaatsen en dorpen waar normaal gesproken geen pizza’s bezorgd worden. We maken bij het bereiden van onze pizza’s gebruik van uitsluitend verse producten. Vanavond serveerden wij alle pizza’s die wij in het assortiment hebben. Dus niet alleen de goedkoopste pizza’s” vertelt Andreas.

Een van de bewoners glundert alleen al bij het zien van het bord waarop naast Margherita, Funghi, Vegetriana, Pollo en Carbonara punten liggen. “Ik neem ze mee naar mijn kamer. Heerlijk! Dank je wel”, zegt hij.

Extra aandacht

Roelie Hofstede, medewerker wonen en welzijn van het sociaal pension. Zij is verantwoordelijk voor het reilen zeilen in het huis.

“Wij helpen de mensen en zorgen onder andere voor drie maaltijden per dag. De familie Kuipers hebben ons aangeboden om voor de bewoners een heuse pizza proeverij te organiseren. Wij stellen deze goede daad heel erg op prijs. Er zijn momenteel 23 bewoners die hier gebruik van maken. De bewoners komen niet alleen uit Sneek en omstreken, maar uit het hele land. Zo’n bord vol met lekkere pizzapunten is natuurlijk feest. De bewoners vinden het prachtig, het is even weer wat anders. Wij koken normaal wat wij thuis ook koken, aardappelen en een gehakballetje, dan weer eens macaroni. Een pizza doen wij niet zo vaak omdat het nogal bewerkelijk is. Het is echt heel leuk dat wij dit nu vlak voor de feestdagen aan kunnen bieden. Het is even extra aandacht. Alleen door de corona kunnen we de proeverij nu niet gezamenlijk doen, iets wat wij anders wel doen”, weet Hofstede.

Voor meer info over het sociaal pension: https://www.wender.nl/locaties/sociaal-pension-sneek/