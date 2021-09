Piter Wilkens treedt op bij Lewinski

Na meer dan veertig jaar is Piter een geliefd en gelauwerd artiest in Friesland, maar speelt hij ook herhaaldelijk in de rest van Nederland en in het buitenland met Friestalig repertoire. Hij heeft meer dan 10 solo albums op zijn naam staan en binnenkort komt er weer een nieuwe cd met allemaal weer nieuwe liedjes van zijn hand onder de titel ‘De laitsjende Feniks’.

In 2010 werd hem de pretentieuze Bernlef priis, de belangrijkste muziekprijs in Friesland, door gedeputeerde van cultuur Jannewietske de Vries uit naam van de provincie overhandigd. Zij noemde hem ‘de stim fan Fryslân’. In het juryrapport sprak men o.a. van ‘pionier van de Friese popmuziek’ en ‘ambassadeur voor de Friese (muziek)cultuur’. Het Friesch Dagblad prees hem als ‘Chroniqueur van Friesland’.

Piter vertaalde het Zweedse werk van Conelis Vreeswijk en deed mee aan o.a. het project ‘Leonard Cohen in het Fries’. Hij heeft gezongen in een aantal Elvis shows en trad op in diverse andere theatervoorstellingen. Piter Wilkens wordt toch vooral gewaardeerd door het vertolken van zijn eigen liedjes. Knoopkes, It paad werom, Dûnsje mei dy, De bearenburch is myn sjirurch en Oeral thús, om maar een aantal te noemen, zijn klassiekers in het genre.

Wilt u na-afloop een hapje mee-eten? Dat kan! Voor €16.75 per persoon. Geef uw dieet/vegawensen graag vooraf aan ons door. De keuken is geopend tussen 18:00 en 19:30.

zondag 12 september 2021 / 15:30

Tijd 15:30 - 17:30 // vvk €22.50 // tickets www.lewinski.nl