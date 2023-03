‘Pinkeltje in Friesland’ nu ook in het Fries

SNEEK- Na onder andere de Efteling, Diergaarde Blijdorp, Texel, het Dolfinarium, het Spoorwegmuseum en het Rijksmuseum was het vorig jaar tijd voor Pinkeltje om af te reizen naar Friesland: Pinkeltje in Friesland. Het boek van Studio Dick Laan is nu door Ytsje Steen vertaald in het Fries en onlangs verschenen bij uitgeverij Afûk onder de titel Pinkeltsje yn Fryslân. Pinkeltje beleeft niet alleen een spannend avontuur, maar komt onderweg ook van alles te weten over diverse Friese steden, zoals Leeuwarden, Sneek, Franeker en Dokkum.

Inhoud

Pinkeltje is net de dakgoot aan het schoonmaken als de Pinkelakei hem ineens komt ophalen. Koning Pinkelpracht heeft Pinkeltjes hulp nodig, want de kroonprins is spoorloos verdwenen. En wie kan er nu beter naar hem op zoek gaan dan de allerbeste speurneus van Pinkeltjesland? Het enige wat de koning hem kan vertellen, is dat de prins voordat hij verdween een oud boek over een bijzondere Friese mantelspeld bestudeerde. Pinkeltje aarzelt geen moment. Samen met Pinkelotje vliegt hij met de koninklijke pinkelstraler naar Friesland. De zoektocht naar de prins én de mantelspeld brengt het tweetal op allerlei plekken in Friesland – maar ze zijn niet de enigen met deze missie…

Boekgegevens Pinkeltsje yn Fryslân Auteur: Studio Dick Laan Vertaling: Ytsje Steen Uitvoering: ingebonden ISBN: 978 949 3159990 Aantal pagina’s: 144 Verkoopprijs: € 13,99 www.afuk.frl