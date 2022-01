Pinkeltje gaat naar Friesland

SNEEK- Pinkeltje en Pinkelotje zijn nog maar net terug van vakantie als koning Pinkelpracht hun hulp inroept. Kroonprins Pinkelhart is spoorloos verdwenen en de koning vraagt de twee pinkels naar hem op zoek te gaan. Maar waar moeten ze beginnen? Het enige wat de koning hen kan vertellen, is dat de prins vlak voor zijn verdwijning een boek had bestudeerd over een bijzondere Friese mantelspeld.