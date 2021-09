Pink Floyd Project – The Wall 40 Years in Theater Sneek

Verwacht in deze show nieuwe beelden, geïnspireerd op de teksten op het album, inclusief verwijzingen naar de huidige actualiteit. Pink Floyds magnum opus 'The Wall', met teksten geschreven door Roger Waters, is een rockopera die zijn gelijke niet kent. Van het album zijn wereldwijd bijna twintig miljoen exemplaren verkocht. De liveshow van 'The Wall' kende destijds een grootse aanpak, die in de popmuziek geen gelijke had en die u nu terug kunt zien in 'The Wall 40 Years'. Nog nooit eerder zag u zoiets dergelijks in het Nederlandse theater! Met Kidsrights kinderkoor, groot decor, bijzondere projecties én quadrafonisch geluid.

Muziek // za 02 okt (uitverkocht), zo 3 okt– 20.15 uur // € 37,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400