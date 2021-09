Pink Floyd Project en legendarische rockers!

SNEEK - Na een uitverkochte show op zaterdag geeft het befaamde “Friese” Pink Floyd Project op zondag 3 oktober een extra show in het theater met hun theaterspektakel The Wall 40 Years.

Deze fantastische band speelt het volledige album met quadrafonisch geluid, een geweldige lichtshow, ook nog eens ondersteund door indrukwekkende visuals die het verhaal van dit album compleet maken.



Hoe dit allemaal in zijn werk gaat kun je misschien wel met eigen ogen bekijken! Want onder kaartkopers van deze extra voorstelling worden 2 x 2 VIP arrangementen verloot.Tijdens de backstage tour krijg je een half uur durende rondleiding, tijdens de rondleiding nemen de regisseur en biograaf over de echte meesters van Pink Floyd je mee. Ze laten je zien hoe de show wordt aangestuurd vanaf het podium én vanuit de zaal. Tijdens de soundcheck zie je de band spelen en hoor je hoe het geluid wordt 'neergezet' en kun je vragen stellen aan de technische crew. Tijdens de show weet jij alle ins-en outs en is de beleving nog mooier! Na de show staat er nog een drankje en hapje voor je klaar met de cast. Bestel hier je kaarten!

Legendarische rockers op het Bolwerk-podium

Met trots kondigden we deze week aan dat niemand minder dan Ian Paice, de originele drummer van Deep Purple, ons podium zal bestijgen! Hij speelt een set met Purpendicular, ‘the next best thing’ als Deep Purple niet in de buurt is. Ze zijn zelfs de enige tribute-act die heeft gespeeld met alle leden van de beroemde Britse hardrockgroep.



Niet alleen Paice is een bekende naam uit de rockwereld die op ons programma prijkt, ook de drummer van Status Quo is binnenkort live te zien met zijn band John Coghlan's Quo. Om het lijstje compleet te maken, komt volgende week Chris Jagger, niemand minder dan het broertje van Mick Jagger, langs met Kentucky Snake Oil. Hij schreef mee aan de albums van The Rolling Stones en werkte met o.a. Bob Dylan en Eric Clapton. Voor alledrie de optredens zijn nog tickets beschikbaar!

Kom Erbij Festival op 3 oktober

Cultuurbureau Akte2 organiseert zondag 3 oktober de vierde editie van het Kom Erbij Festival. Op deze jaarlijkse culturele ontmoetingsplek kunnen bezoekers van 13.00 tot 16.00 uur meedoen aan inspirerende workshops en activiteiten, zoals instrumenten uitproberen, dansen, met pen en inkt een verhaal vertellen op papier en zingen in een koor. Het festival maakt deel uit van de nationale Week tegen Eenzaamheid. Naast de workshops zijn er diverse andere activiteiten. Bijvoorbeeld de interactieve muzieklezing 'Van Symfonie tot Harmonie', waarbij aan de hand van muziekfragmenten - van barok tot hedendaags - de historie van het orkest wordt verteld. Met een optreden van zanggroep Intermezzo wordt het festival afgesloten. Het is ook mogelijk om gezellig langs te komen voor een leuk gesprek. Bijvoorbeeld met medewerkers van Sosjaal en Sûn, die tips geven over een sociaal en gezond leven.



Iedereen is welkom, zeker ook als je het misschien wat spannend vindt om alleen te komen.Je kunt gemakkelijk aansluiten bij de activiteiten en mensen ontmoeten. Het volledige programma is te vinden op akte2.nl/komerbij.