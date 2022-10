Pim & Pom vieren feest in de Noorderkerkzaal van Theater Sneek

SNEEK - Komende woensdag is in de Noorderkerkzaal de voorstelling 'Pim & Pom vieren feest' te zien. Deze voorstelling is voor kinderen vanaf 2 jaar. Pim & Pom zijn de beste kattenvriendjes en ze beleven allerlei avonturen, gebaseerd op de boeken van Mies Bouhuys en Fiep Westendorp.

Speciaal voor de gelegenheid staat op deze ochtend ons schminkteam voor alle kinderen klaar om de jonge bezoekers mooi in thema de zaal in te sturen. Uiteraard bereiden we van tevoren wat poezenvarianten voor, zodat iedereen een make-over naar wens krijgt. Achter de schermen moeten onze medewerkers overigens nog wel eens model staan, wat het voor ons ook weer extra leuk maakt. Na de voorstelling staat er vervolgens ook nog een Meet & Greet met Pim & Pom op het programma. We hebben er zin in! Meer informatie is te vinden via Theater Sneek.