Pilot RSG relax-traject afgerond

SNEEK-De eerste editie van het Relax traject zit er alweer op! Het ‘relax-traject’ is als pilot voor HAVO en VWO examenleerlingen opgestart en ontwikkeld door RSG docent (en vitaloog) Sander Heidema: ‘Eindexamenkandidaten ervaren veel druk en stress. We willen juist dat de leerlingen zo ontspannen mogelijk het eindexamen ingaan’.

Tijdens het 8 weken durende relax-traject zijn examenkandidaten met hun zelf samengestelde voorbereiding bezig geweest zodat ze optimaal kunnen presteren tijdens de eindexamens. De voorbereiding bestond uit bijvoorbeeld: workshop Yoga, pottenbakken, survival, schietlessen of een coachtraject.

Twee voorbeelden uit de schietsport en Yoga:

“Bij de schietsport is focus even belangrijk als ontspanning in je lijf, want met spanning in je lijf kun je je doel niet raken.” Ook door yoga kunnen leerlingen zich optimaal voorbereiden op het eindexamen.

“Bij Yoga leer je om onder andere door ademhalingstechnieken terug te komen bij jezelf, zodat je daarna weer beter kunt focussen op de examenstof”.

Het valt op dat leerlingen zich beter concentreren, focussen en mentaal opladen nadat ze op een andere manier bezig zijn geweest. De leerlingen zijn erg enthousiast over het aangeboden traject.

Na evaluatie wordt bepaald of de RSG het traject volgend jaar opnieuw en breder gaat uitzetten.