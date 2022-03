Pilot met “non-infill kunstgrasveld” op het Schuttersveld

SNEEK - Het kunstgrasveld op Sportcentrum Schuttersveld dat voor korfbal en in de winterperiode voor voetbaltrainingen wordt gebruikt, is aan vervanging toe. Daarbij werd in eerste instantie gedacht aan natuurgras. De gemeente is echter een onderzoek gestart, of op het complex op de plaats van het tweede voetbalveld een pilot met een zgn. “non-infill kunstgrasveld” kan worden uitgevoerd.

Onderzoek

Bij “traditionele" kunstgrasvelden die met rubberkorrels worden ingestrooid, bestaat de kans dat de korrels via het afvoerwater in het milieu terecht komen en alsdan schade aanrichten. Om dat te voorkomen zijn nog niet zo lang geleden bij vrijwel alle kunstgrasvelden in de gemeente Súdwest Fryslân aanvullende maatregelen getroffen, waarbij onder meer kantplanken, uitloopmatten en roosters zijn aangebracht. Naar aanleiding daarvan is ook duidelijk, dat er in onze gemeente geen kunstgrasvelden meer worden aangelegd die met rubberkorrels worden ingestrooid.

Bij een “non-infill kunstgrasveld” welk concept door Antea (voorheen Oranjewoud) is ontwikkeld, vindt de infill met biologisch afbreekbaar materiaal plaats. Dat brengt geen schade voor het milieu met zich mee en deze nieuwe generatie kunstgrasvelden wordt inmiddels dan ook als de oplossing voor de toekomst gezien.

Op diverse plaatsen in Nederland waaronder op het sportpark Brasserskade in Delft, zijn dergelijke velden al in gebruik. De gebruikers zijn zeer enthousiast over de speeleigenschappen en de KNVB heeft dit nieuwe concept inmiddels goedgekeurd. De korfbalbond heeft nog niet met het gebruik van een “non-infill kunstgrasveld" ingestemd, maar de vertegenwoordiger van de KNKV gaf bij het werkbezoek aan Delft aan dat hij daarbij geen problemen voorziet.

Vervolg

Naar aanleiding van die ervaringen heeft de gemeente het plan om het bestaande en gedateerde kunstgras door natuurgras te vervangen, laten varen en wil de gemeente samen met Antea, de KNKV, korfbalvereniging De Waterpoort en Waterpoort Boys op Sportcentrum Schuttersveld een pilot met een zgn. “non-infill kunstgrasveld” aangaan, zulks onder de voorwaarde dat de kostprijsindicatie van Antea klopt en dat het college van burgemeester en wethouders met het voornemen instemt.

Als de prijsopgave inderdaad overeenkomt met de eerder afgegeven indicatie dan is de financiering, aldus de gemeente, rond en worden bij de besluitvorming geen problemen verwacht. Alsdan is het de bedoeling dat het tweede voetbalveld deze zomer wordt vervangen door een “non-infill kunstgrasveld” dat voor korfbal, voetbal, schoolsport en sport in de openbare ruimte ingezet kan worden en dat om die reden van een multifunctionele belijning wordt voorzien.

Waterpoort Boys

​Het bestuur van Waterpoort Boys gaf bij monde van secretaris Eelke Dotinga aan, dat men bij de Sneker volksclub zeer ingenomen is met deze ontwikkeling. “Zoals bekend, moest de club vaak - en soms al bij enige regenval - tot afgelasting van trainingen en wedstrijden overgaan, waarbij in de winter voor trainingen dikwijls werd uitgeweken naar het kunstgrasveld van korfbalvereniging De Waterpoort. Hoewel we daarmee gered waren, was dat vanwege de ondergrond en de afmetingen verre van ideaal. Met de pilot behoren afgelastingen grotendeels tot het verleden en dat zou voor zowel de club en in het bijzonder voor onze leden natuurlijk een geweldige vooruitgang zijn”, aldus Dotinga.

Bron: https://pengel.weebly.com/