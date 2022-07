Piloot geeft Sneker jeugd uitleg over de traumahelikopter

Veel kinderen kwamen op de helikopter af die op een grasveld aan de rand van wijk de Domp landde. De achtergebleven piloot nam van de gelegenheid gebruik en nodigde de kinderen uit een kijkje te komen nemen in en bij de helikopter. Door middel van kwisvraagjes kreeg de jeugd ook nog het een en ander uitgelegd over de traumahelikopter.



Toen de arts en de verpleegkundige weer terug kwamen, maakte de helikopter zich weer gereed voor de terugreis naar Eelde, de standplaats van de Lifeliner 4. En zo werd het voor de kinderen nog een nuttig en leerzaam middagje in vakantietijd.