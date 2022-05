Pikeur Robin Bakker met Mister F Daag naar podium op wereldkampioenschap Zweden

WESTHEM - Toppikeur Robin Bakker uit Westhem (Friesland) presteerde vandaag het onmogelijke door op het wereldkampioenschap sprint in Zweden naar het podium te rijden. Met zijn toppaard Mister F Daag kwalificeerde hij zich in de serie als absolute outsider (43 tegen 1) voor de grote finale.

De ‘Elitloppet’, het officieuze wereldkampioenschap sprint, is een van de grootste drafsportevents ter wereld. Zondagmiddag kwam Robin Bakker om 15.50 uur aan de start met zijn Mister F Daag. Hij was een geweldige outsider maar won tot ieders verbazing de serie en liet in die race gedoodverfde favorieten van wereldniveau achter zich. Een uitstekend resultaat voor rijder Bakker en Paul Hagoort, die in het Friese Oldetrijne Mister F Daag traint.

Door dat geweldige succes mocht Robin Bakker als een van de eersten een startnummer kiezen voor de grote finale die even voor 18.00 uur van start zou gaan. Bakker koos, in samenspraak met Hagoort, het gunstige startnummer 2 opdat hij zich voorin meteen zou kunnen mengen in de strijd.

De race over 1640 meter werd een knotsgekke apotheose. Eerst was het Don Fanucci Zet die met startnummer 1 bij het wegrijden van de startauto een galoppade maakte en dus werd uitgeschakeld. Hij was vooraf getipt als de grootste kanshebber voor de eindzege. Bakker was daarentegen goed van start en koos heel slim positie achter koploper Click Bait die hem daardoor uit de wind hield. Daarna maakte Etonnant, uit de training van de Nederlander Richard Westerink, na 700 meter koers een galoppade waardoor hij veel meters verloor en die dus zou moeten goedmaken op de koplopers.

Bakker bleef gefocust en na het uitkomen van de laatste bocht, waar 30.000 toeschouwers de paarden massaal aanmoedigden, werd het erop of eronder. Mister F Daag zag een gaatje en Bakker stuurde hem snel naar buiten om in de ruimte de eindsprint in te kunnen zetten. Tegen de grootsten der aarde hield Bakker het hoofd koel. Hij moest alleen de uit kansloze positie teruggekomen supercrack Etonnant en ook de Zweedse Hail Mary voor zich dulden maar finishte zelf ontzettend knap als derde. Die podiumplaats bracht naast eeuwige roem ook een fantastisch bedrag aan prijzengeld: 100.000 euro.