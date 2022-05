Pikeur Robin Bakker, eerste Nederlandse rijder na 13 jaar in Wereldkampioenschap sprint

WESTHEM-Zondag 29 mei wordt een speciale dag voor toppikeur Robin Bakker uit Westhem De eerste man van de succesvolle dravertrainer Paul Hagoort uit Oldetrijne treedt met zijn superpaard ‘Mister F Daag’ aan in Stockholm. In de Zweedse drafpiste van Solvalla neemt Bakker het met zijn paard op tegen de allersnelste paarden ter wereld, op zoek naar eeuwige roem.

De ‘Elitloppet’ is een van de grootste sportevents ter wereld. Na Frankrijk is Zweden een van de Europese toplanden op het gebied van paardensport. De Elitloppet is het hoogtepunt van het jaar. Het officieuze wereldkampioenschap sprint met een prijzenpot van ruim een miljoen euro is het slotstuk van het tweedaags event dat over de hele wereld wordt uitgezonden.

Robin Bakker, een van de meest kundige pikeurs van Nederland moet zich met zijn pas 7-jarige Mister F Daag staande zien te houden tussen de besten ter wereld. In de voorbereiding deed Bakker al van zich spreken door twee weken geleden de prestigieuze Copenhagen Cup te winnen en daarmee grote favorieten en wereldtoppers het nakijken te geven.

Het event is live te volgen via ZEturf.nl, de kansspelorganisatie die in samenwerking met haar Zweedse partner ATG de beelden uitzendt.