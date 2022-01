Piet Paulusma krijgt Koninklijke onderscheiding

FRYSLAN - Weerman Piet Paulusma uit Harlingen is vrijdag 21 januari benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Paulusma kreeg in de Statenzaal in het provinciehuis in Leeuwarden de versierselen uitgereikt door commissaris van de Koning in de provincie Fryslân drs. A.A.M. Brok en burgemeester C.M. Sjerps van gemeente Harlingen.

Piet Paulusma is een begrip in Fryslân en daarbuiten. Sinds 1985 verzorgt de inmiddels 65 jarige Paulusma dagelijks het weerbericht op Omrop Fryslân. Later kwamen daar andere media bij. 25 jaar geleden maakte hij zijn debuut op de landelijke TV. Daarnaast is hij 35 jaar weerkundig adviseur voor de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden. Het is deze maand 25 jaar geleden dat de tocht gereden werd. Ook zet Paulusma zich belangeloos in voor goede doelen en maatschappelijke initiatieven.

Paulusma is door zijn persoonlijke en vernieuwende aanpak en zijn aanstekelijk enthousiasme synoniem geworden voor het weerbericht in Nederland. Hij brengt de meteorologie dicht bij de mensen en maakt zich daarmee verdienstelijk voor de weerkunde in het algemeen. Zijn handelsmerk ‘Oant moarn’ is een gevleugelde uitspraak. “Paulusma toont zich een ware ambassadeur voor Fryslân en de Friese taal. Zijn weerbericht is een ankerpunt voor velen,” aldus commissaris van de Koning Brok. Burgemeester Sjerps vult aan “Piet levert een belangrijke bijdrage aan de uitstraling van de stad Harlingen en is nauw betrokken bij activiteiten in de stad. Het is een fijn en bijzonder mens.”