Piet Jan Nauta en ‘levende legendes’ Thijs Dijkstra en Durk van de Gaast: Voetbalverenging HJSC is klaar voor jubileum

Drie afgevaardigden van de HJSC-jubileumcommissie zitten op een donderdagmiddag in de bestuurskamer van Oan It Far om te vertellen over de voetbalvereniging Hommerts Jutrijper Sport Combinatie, kortweg HJSC. Twee daarvan, Thijs Dijkstra en Durk van der Gaast, zijn volgens de jongste van het trio, Piet Jan Nauta, “levende legendes binnen HJSC-kringen.”

“We kunnen wel stellen dat deze twee mannen dit als een tweede familie zien, misschien zelfs wel de eerste”, vertelt Piet Jan Nauta. Die twee mannen, Thijs Dijkstra en Durk van der Gaast, proberen deze opmerking enigszins te nuanceren maar vervolgens moeten beiden wel erkennen dat ze ‘regelmatig’ iets doen voor de voetbalvereniging. “Ik doe ook nog wel andere dingen hoor”, vertelt Van der Gaast bescheiden. Dijkstra speelde jarenlang in het eerste en bekleedde na het stoppen ook verschillende rollen binnen de vereniging. “Je doet eens wat terug voor de club. Altijd vanuit de achterliggende gedachte om anderen te helpen.”





HJSC 75 jaar

Op 12 april bestaat HJSC precies 75 jaar. Het is voor de jubilerende club niet alleen díé datum waarop alle activiteiten zijn geconcentreerd. “Zo is er al eerder een kalender in de dorpen rondgebracht waar chronologisch de geschiedenis naar voren komt en zal er vanaf de twaalfde april ook een bord beschikbaar zijn waar elke dag een nieuw verhaal, een anekdote of een andere bijdrage zal verschijnen. Dit zal 75 dagen achter elkaar worden gedaan in het kader van 75 jaar jubileum”, vertelt Van der Gaast. Nauta vult aan: “Het is niet alleen het eerste elftal wat dan naar voren komt maar ook ludieke dingen, verhalen van het tweede elftal, terwijl er voorheen ook nog een derde en vierde elftal was. Ook zij komen aan bod.”



Hoogtepunt

Een van de hoogtepunten van HJSC was onder andere een wedstrijd waarin Dijkstra mee speelde. “We speelden toen voor promotie naar de tweede klasse KNVB. Een bal op de kruising tegen Heerenveense Boys weerhield ons van de promotie. Voor HJSC zou dat een unieke prestatie zijn geweest want nimmer speelden we ooit zo hoog meer.”

Andere hoogtepunten waren volgens Van der Gaast, die vrijwel elke functie als vrijwilliger binnen de verenging wel heeft bekleed, enkele memorabele uitwedstrijden met de bus. “We hebben inmiddels warme contacten opgedaan in bijvoorbeeld Blokzijl waar we jarenlang mee in de competitie hebben gezeten. Gingen we in de bus, dan lieten we dat vooraf even weten. Altijd een hele gezellige dag die jaarlijks wel wordt herhaald.”

Nauta, nog maar 34 jaar jong, heeft meer een herinnering aan wedstrijden uit een recenter verleden. “Speelden we in een competitie tegen Blokzijl en vv Heeg voor het kampioenschap. Na de eerste wedstrijd te hebben gewonnen hadden we op een dinsdagavond in Heeg genoeg aan een gelijkspel. Helaas verloren we die wedstrijd maar in de daaropvolgende nacompetitie promoveerden we alsnog naar de vierde klasse.”



Voor de dorpen

HJSC staat middenin de samenleving van Hommerts en Jutrijp. Op de zaterdagen dat er thuis wordt gespeeld zijn er veel supporters aanwezig op sportpark Oan It Far. Van der Gaast: “Dat is wel tekenend voor de vereniging. We vervullen een centrale rol binnen de dorpen. Het is ook zo dat er geen spelers worden ‘gehaald’ om te promoveren. Liever met eigen jongens lekker voetballen als je het mij vraagt.”

Nauta vult aan: “Voorheen had je hier bijvoorbeeld Texas Steak, een soort dorpscafé. Inmiddels is dat verdwenen. Het dorpshuis is er gelukkig nog wel en dat is dan direct ook de plek om na de wedstrijden een biertje te drinken. Dat is de sfeer die hier heerst. Van beide zijden zijn we afhankelijk van elkaar en dat zal hopelijk nog jaren zo blijven.”



Samenwerking

In het verleden werkte voetbalverenigingen HJSC en Oudega al samen in de jeugd en sinds 2015 is daar ook vv Heeg bijgekomen. Volgens alle drie de geïnterviewden een belangrijke levensader van de vereniging. “We kunnen nu in elke categorie jeugdteams samenstellen en vaak ook nog een tweede team. Hierdoor kunnen spelers meer op hun eigen niveau spelen en dat is vaak wel de uitdaging binnen kleinere verenigingen. In het verleden stopten jeugdspelers vaker omdat je als 18-jarige in een team speelde met 15-jarigen.Uiteindelijk willen de spelers in de jeugd uit Hommerts en Jutrijp lekker voetballen bij HJSC. De gedachte dat het spelers weinig uit zou maken waar ze zouden spelen leeft hier niet, gezien ze een groot deel van de jeugd al samenspeelden.”

Jubileum kampioen?

“Misschien is het nog wel leuk om te vermelden dat bij het vijftigjarig jubileum zowel het eerste als tweede elftal kampioen werd”, vertelt Nauta. Daarna is alleen in het seizoen 2018/2019 nog een kampioenschap gevierd bij het eerste elftal. Van der Gaast: “We hebben nu een vrouwenteam en dat is ook zeer actief. Bovendien staan ze bovenaan in hun klasse. Ze zijn fanatiek en willen graag kampioen worden. Enkele vrouwen komen hier uit de dorpen en ze wilden hier graag lid worden. Daar zeggen wij als vereniging nooit nee tegen, maar het benaderen van spelers of speelsters zelf doen we niet.”

Dijkstra: “Ik hoorde dat ze zelfs nog conditietraining doen omdat ze in het eerste deel van de competitie op het eind van de wedstrijd nog wel eens een doelpunt om de oren kregen. Lekker fanatiek dus.”



Tekst: Joeri van Leeuwen

Foto’s: HJSC