Pier21 presenteert ‘Kroegverhalen’ in Theater Kapsalon De Walrus

LEEUWARDEN- Op woensdag 19 januari a.s. worden theaters in heel Nederland eenmalig omgebouwd tot kapsalon. In Theater Kapsalon De Walrus in Leeuwarden presenteert Pier21 woensdag a.s. een variëteit aan cultuur tussen 16:00-17:00 uur met het programma ‘Kroegverhalen #Verhalenavond’. Wachten bij de kapper is nog nooit zo leuk geweest!