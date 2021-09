SÚDWEST-FRYSLAN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september 2021 de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor! Maak kennis met Piepschuimletters.

“Hoe vreemder de aanvraag, hoe meer het bij ons past!” vertelt directeur Theo ten Kate van Piepschuimletters. “Ik wil graag op het plein staan om mensen kennis te laten maken met ons bedrijf en de producten en objecten die we maken. We merken dat mensen enthousiast worden over ons werk als ze het hebben gezien.”

Wat is voor jou de reden dat je meedoet aan het Werkfestival Súdwest-Fryslân?

“Wij doen mee aan het Werkfestival om een breder publiek te laten kennismaken met ons bedrijf. We willen de komende jaren bekender worden in meerdere branches en groeien in de markten die we nu al bedienen. Als het bedrijf groeit zijn we ook op zoek naar extra personeel. Deze handige aanpakker(s) verwacht ik tijdens het Werkfestival te ontmoeten.”

Wat gaan de bezoekers, andere ondernemers en organisaties van jouw bedrijf zien?

“We laten zien wat er allemaal mogelijk is met piepschuim. Voor veel mensen is piepschuim een restproduct. Ze staan vaak versteld van de mogelijkheden en de objecten die wij uit een blok piepschuim maken. We nemen producten mee naar het plein. Bezoekers aan ons bedrijf laten we de technieken zien die wij gebruiken en de producten die we daarmee maken. Je kunt dan denken aan grote 3D letters, muurlogo’s en meubels, maar ook transport- en verpakkingsmateriaal dat we aan industriële bedrijven leveren.”

Wat maakt jouw bedrijf mooi/uniek/interessant? Waarom moeten de bezoekers jouw bedrijf niet overslaan?

“Wij maken producten die met andere (traditionele) technieken niet of moeilijk te maken zijn. Zo komen klanten met de gekste vragen en ontwerpen bij ons. Het is dan voor ons de uitdaging om dit ontwerp te realiseren.”

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

“’s Ochtends openen we het bedrijf en drinken we eerst een bakje koffie. We kijken wat voor aanvragen er binnen zijn gekomen en wat vandaag op de planning staat. De aanvragen worden digitaal uitgewerkt in AutoCad waarna we de productie starten. De productie start met het snijden van een groot piepschuim blok. Na het snijden worden de 3D letters, muurlogo’s of andere objecten afgewerkt met een kleur of sterke kunststof coating.”

Wat vind jij het allerleukste, bijzonderste of mooiste aan jouw vak?

“Het mooiste van ons vak is dat wij opvallende dingen maken. Het geeft een trots gevoel om te zien hoe de, door ons gemaakte, producten in een showroom of tijdens een event ingezet worden.”

Wat is een leuk/grappig/interessant verhaal of nieuwtje over jouw bedrijf wat veel mensen nog niet weten, maar wel noemenswaardig is?

“Veel mensen zien dagelijks objecten die, zonder het te weten, gemaakt zijn van piepschuim. Als wij vervolgens projecten opnoemen die gemaakt zijn met (een kern van) piepschuim, dan gelooft men vaak niet dat het van piepschuim gemaakt is.

Dat de letters gemaakt worden van piepschuim dat hebben mensen snel door, maar dat we ook grote kunststof plantenbakken voor in de tuin of schoolmeubilair voor in de aula maken dat gelooft men pas als ze een kijkje in ons bedrijf of portfolio nemen.”

Pikpollewei 34B, 8651 EM, IJlst | www.piepschuimletters.nl

