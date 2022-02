Pianohuis 2022: Ella & Her Man

SNEEK- Na het succes van Myn Skip (Friese anjer - Prins Bernhard Cultuurfonds) maakten Ella de Jong & Herman Woltman een nieuwe muziektheater voorstelling. Een houten gelaagd decor vormt het Pianohuis. De gelaagdheid komt terug in het verhaal. Ella vertelt, zingt en musiceert rond het Pianohuis. Herman zingt en begeleidt op gitaar. De muzikale voorstelling roept vragen en momenten van herkenning op. Ella en Herman spelen de rol van hun leven in Pianohuis .

Pianohuis

Muziektheater met een huis vol instrumenten. Daar zit je dan. Onder de piano van mam. Klanken van Mozart brengen je terug naar deze plek. Jouw veilige holletje. Het Pianohuis. Je haalt de hoes van het instrument en herinnert het spel van haar en de bezieling voor de muziek. In deze voorstelling, die vanaf maart 2022 wordt hervat, is het publiek deelgenoot van een kind dat opgroeit onder de piano. In het huis vol instrumenten, zoals het meisje haar pianohuis ervaart, is ze op zoek naar verbinding en troost.

11 maart 2022 start de theatertour in de Parkkerk te Leeuwarden. Op 9 april is Pianohuis in de Noorderkerkzaal in Sneek en op 15 april is de voorstelling in Balk.

Muziektheatervoorstelling Pianohuis:

Muziek & spel: Ella de Jong en Herman Woltman

Techniek: Hans Wijnbergen en Daam Bruinsma

Regie: Theo Smedes

Dramaturgie: Bouke Oldenhof

Vormgeving: Sanne Danz

Kaarten: www.ellaandherman.nl