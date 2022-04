Phishing: Let op!!

Mogelijk heb je deze of een soortgelijke mail wel eens ontvangen terwijl je helemaal niets hoeft te betalen. Klikken op de link kan je honderden euro’s kosten. Misschien zelf meer. Internetcriminelen proberen op deze manier namelijk toegang te krijgen tot je persoonlijke gegevens, met alle gevolgen van dien. Phishing (letterlijk: ‘hengelen’) noemen we deze manier van oplichting.

De maand april staat in het kader van Senioren & Veiligheid. Veel senioren worden regelmatig slachtoffer van phishing omdat ze overwegend minder goed thuis zijn in de digitale wereld. Help jij mee om phishing tegen te gaan? Kijk wat je kunt doen op: https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/.../phishing-via....