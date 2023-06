Philadelphia zoekt Coördinerend werkbegeleider TOF wurk Smidsstraat Sneek

SNEEK - Philadelphia zoekt een Coördinerend werkbegeleider voor 21 tot 28 uur per week. Wil jij de kar helpen trekken op deze mooie locatie in Sneek?

Ben jij organisatorisch sterk en goed in lijnen uitzetten voor het team? Maak jij graag ondersteuningsplannen en help jij mensen met een lichte verstandelijke beperking op eigen benen te staan? Vind je het een uitdaging om jouw locatie financieel goed te laten draaien? Wij bieden je een dynamische baan waarbij geen dag hetzelfde is!

Jouw werkplek



Als coördinerend werkbegeleider kom je te werken in een enthousiast team met betrokken collega’s. Op de Smidsstraat vinden verschillende soorten werkzaamheden plaats. Er wordt gewerkt met onder andere arbeidsmatige werkzaamheden voor diverse bedrijven, houtbewerking, computervaardigheden en bedrukking op diverse materialen.

Onze doelgroep is voornamelijk LVB. Zij krijgen begeleiding naar behoefte en niveau, met als doel hen zo volwaardig mogelijk te laten functioneren in de maatschappij.

Samen met je collega’s creëer je een veilige en stabiele werkomgeving. Goede zorg en begeleiding betekent voor iedere cliënt net even wat anders. Zo zijn we dagelijks bezig met het leveren van goede zorg en ondersteuning en weten we wat de cliënt nodig heeft om het beste uit zichzelf te halen.

Meer informatie vind je op www.tof-wurk.nl

Jouw uitdaging



Elke werkdag is anders en heeft zijn eigen dynamiek en mooie momenten. Jij bent er voor de cliënten, jij betekent écht iets voor ze.

Je maakt ondersteuningsplannen en zet de lijnen uit samen met het team

Je draagt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg en begeleiding

Je ondersteunt de cliënten bij het maken van hun eigen keuzes en helpt hen zelfstandig te zijn

Je "geeft uitvoering aan het project "Talent Werkt"

Je bent handig met systemen en houdt ervan om zaken op orde te hebben

Je vindt het een uitdaging om je locatie financieel gezond te houden en hebt hier een actieve rol in

je denkt in mogelijkheden en bent ondernemend

Als coördinerend werkbegeleider denk je mee en weet je een goede werksfeer te creëren waarbij positiviteit en openheid voorop staan.



Over jou



Je kan goed organiseren, het overzicht bewaren en prioriteiten stellen. Je bent benaderbaar, sterk in communiceren op alle niveaus en stelt de belangen en het geluk van de cliënt in alle gevallen voorop. Je kan schriftelijk goed formuleren en werkt vlot in computerprogramma’s zoals Word, Outlook en het ECD. Je hebt affiniteit met financiën. Je staat stevig in je schoenen en doet wat je belooft. Samen met het team en de cliënten creëer je een plezierige en veilige werkomgeving. Je kunt goed omgaan met de groepsdynamiek die er is met verschillende mensen. Je gaat proactief te werk, toont lef en denkt in mogelijkheden. Ook beschik je over een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen. Mensen voelen zich snel op hun gemak in jouw bijzijn, zowel cliënten, als collega’s.

Je hebt:

minimaal een afgeronde hbo opleiding op het gebied van Zorg en Welzijn;

interesse in of ervaring met het werken met cliënten met een licht verstandelijke beperking;

affiniteit met regelarme zorg en zelforganisatie.

Je werkdagen zijn van 8.30 tot 16.00 uur. Incidenteel vinden vergaderingen/bijeenkomsten na werktijden plaats. De dagen zijn in overleg, flexibiliteit word van je verwacht. Ook kan het zijn dat je bij ziekte op andere locaties in moet vallen.



Dit krijg je van ons



Bij Philadelphia haal jij het beste uit jezelf, voor de ander. Om dit te kunnen doen moet je zelf ook goed in je vel zitten. Want dit werk vraagt veel van je. En kun je alleen maar goed doen, als je zelf ook lekker in je vel zit.

Wij bieden jou:

Volop ruimte voor eigen inbreng, waarbij je het vertrouwen krijgt om mee te werken aan projecten en activiteiten;

Allerlei trainingen om bij te blijven en fris te blijven in je vak;

Faciliteiten om 'goed in je vel' te zitten. Van timemanagement tot coaching, nét wat je nodig hebt;

De ruimte om samen met je team zelf organiserend te werken; samen te bepalen hoe je het werk binnen het team organiseert;

Een brutosalaris volgens de CAO Gehandicaptenzorg van minimaal € 2605 en maximaal €3640 (FWG 45) bij een fulltime dienstverband van 36 uur, gebaseerd op je ervaring en opleiding. En bij onregelmatige diensten krijg je een extra toeslag;

Een contract voor bepaalde tijd, bij gebleken geschiktheid zetten we het graag om naar onbepaalde tijd;

Kijk hier voor al onze arbeidsvoorwaarden

Bij Philadelphia ondersteunen we als het nodig is en durven we los te laten als het kan. Met liefde, lef en meesterschap en een eigen leven voor de cliënten als ambitie. Bij Philadelphia werken betekent van de gebaande paden af durven wijken om zo de mogelijkheden van de mensen die we ondersteunen écht centraal te zetten. Spreekt deze werkwijze je aan? Kom bij ons werken!



Echt iets voor jou?



Vertel ons waarom jij denkt dat je bij ons past. Doe dit uiterlijk 15 juni.

Heb je nog vragen? Bel dan met Irma Duine op telefoonnummer 06 - 51 35 10 67 (di en do).

De kennismakingsgesprekken zijn gepland op woensdag 21 juni. De 2e ronde zal bestaan uit een meeloopochtend die later gepland zal worden.



Interne sollicitanten gaan voor bij gelijke geschiktheid. Waarom? Omdat we het belangrijk vinden dat medewerkers de mogelijkheid hebben zich verder te ontwikkelen.

We maken geen gebruik van werving- en selectiebureaus.

We heten je van harte welkom bij Philadelphia om wie je bent. We zijn nieuwsgierig naar jouw kijk op het leven. Want juist alle verschillende perspectieven, achtergronden, geaardheden en inzichten samen maken dat we cliënten optimaal kunnen ondersteunen.

