Petra van den Akker beoogd tweede wethouder CDA Súdwest-Fryslân

Samantha is in 2019 beëdigd als raadslid en heeft zich in de afgelopen periode vooral ingezet voor het sociaal domein (met name Empatec). Ze is werkzaam als partij-jurist bij het CDA. “Ik kijk ernaar uit om samen met deze mooie club van ervaren en nieuwe raadsleden ons in te zetten voor Súdwest-Fryslân”, aldus de nieuwe fractievoorzitter.

Wethouders

Bauke Dam (38), lijsttrekker en wethouder in de gemeente Súdwest-Fryslân: “Samantha is jong en gedreven, kent de dossiers goed en krijgt de support uit de hele fractie als nieuwe fractievoorzitter”. Bauke Dam is ook nu beoogd wethouder in het nieuw te vormen college.

Petra van den Akker is voorgedragen als tweede wethouder voor het CDA. Beiden brengen ruime kennis en ervaring met zich mee, zowel in de politiek als in het bedrijfsleven. Bauke als huidig wethouder en Petra als ervaren raadslid en daarnaast zelfstandig ondernemer met een achtergrond in bestuurskunde.

Bauke en Petra staan met beide benen midden in de maatschappij. Het CDA stelt dan ook het volste vertrouwen in hen om het CDA te vertegenwoordigen in het college.