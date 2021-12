Petitie om kinderhartchirurgische zorg te behouden voor Noord Nederland al 125.000 keer ondertekend

FRYSLAN - Bij het Universitair Medisch Centrum Groningen verdwijnt mogelijk de kinderhart-chirurgische zorg. Van dit nieuws zijn ze erg geschrokken bij het UMCG. Daarom is er een petitie opgezet om het plan tegen te houden, die petitie is binnen vier dagen tijd al meer dan 125.000 keer getekend.

Demissionair minister Hugo de Jonge van VWS maakte het nieuws eerder deze week bekend. De zorg moet geconcentreerd worden in Rotterdam en Utrecht. Daarmee verdwijnt die zorg na 75 jaar uit het noorden.

UMCG-verpleegkundige Machtelt Couperus uit Easterein is één van de initiatiefnemers van de petitie. Zij legt uit wat de eventuele gevolgen zijn: "Vanuit een groot gebied in Noord-Nederland komen mensen bij ons in het UMCG, die ouders en kinderen moeten straks allemaal naar Rotterdam of Utrecht. Voor de controles, afspraken en alle operaties."

De afstand is niet het enige waar ze zich zorgen om maakt. "We hebben hier 75 jaar aan expertise, we leveren topkwaliteit zorg. Als je dat nu weghaalt, ben je al die expertise allemaal in één keer kwijt", De initiatiefnemers willen de petitie aan de Tweede Kamer aanbieden. "Wij hopen dat ze er in elk geval opnieuw naar willen kijken. Dat ze de gevolgen voor het Noorden inzien".

Bron: Omrop Fryslân