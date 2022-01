Persoonlijke toespraak door voorzitter Sibold Jellema, Vereniging Ondernemend Sneek

Iedereen wil graag plannen voor de toekomst maken, maar is dat eigenlijk wel mogelijk? Kunnen we weer ‘normaal’ ondernemen in 2022? Welke uitdagingen staan ons te wachten? De behoefte aan meer bewegingsvrijheid wordt alsmaar groter, dat is wel duidelijk. Maar krijgen we die ook op korte termijn? Vragen waar ook wij de antwoorden niet op kunnen geven…

Helaas heeft de actuele situatie ervoor gezorgd dat we het jaar niet zullen beginnen met onze traditionele nieuwjaarsborrel. Deze zou op de 18e plaatsvinden in Van der Valk Hotel Sneek. Gezien de huidige omstandigheden heeft het bestuur van VOS besloten om deze nieuwjaarsbijeenkomst af te blazen. We vinden het erg jammer om onze leden niet te kunnen ontmoeten. Want daar heeft iedereen behoefte aan. Gezelligheid, samenzijn, in gesprek gaan en elkaar inspireren. Toch laten we van ons horen. Want in plaats van een persoonlijke toespraak door voorzitter Sibold Jellema, is een videoboodschap opgenomen. Om het ondernemersvuur in jou aan te wakkeren. VOS wenst je alle geluk, succes en bovenal een gezond 2022!