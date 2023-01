Perfecte eindsprint dames Friso Sneek teveel voor VC Zwolle (2-3)

ZWOLLE - De Zwolse thuisaanhang vermaakte zich kostelijk op de goed gevulde tribunes in het Landstede Sportcentrum, want hun ploeg leidde met 2-0 in sets en een derde setwinst leek in de maak. Echter, Friso Sneek trok een blik mentale veerkracht open en verliet na vijf sets hossend de Zwolse arena en het publiek in verbazing achterlatend. Een regelrechte Pyrrusoverwinning voor de roodhemden die binnen 24 uur vijf punten mogen bijschrijven. “We zijn nog ongeslagen in 2023, ”grapte trainer/coach Harry van den Brink naderhand.

Sluipschutter

Friso Sneek was vooraf gewaarschuwd voor VC Zwolle. De Overijsselse formatie was als de bekende sluipschutter richting top vijf gekropen en vijzelde het zelfvertrouwen op met een 3-1 overwinning op Sliedrecht op terwijl Friso Sneek in drie sets Draisma Dynamo de Sneker Sporthal uitkegelde. Tevens was het de vraag in hoeverre zijn formatie zich hersteld had, want twee wedstrijden binnen 24 uur eist de nodige lichamelijke inspanning.

Lange setting

Van den Brink begon met Sietske Osinga andermaal op de mid. De MVP van de vorige dag balde weer moeiteloos mee en verving Rixt van der Wal. Al snel bleek dat de wedstrijd tussen de twee noordelijke teams wel eens een lange setting zou hebben. In de eerste set gaf VC Zwolle meteen haar visitekaartje af getuige een 7-1 voorsprong, maar de gasten kregen steeds meer te vertellen in deze set. Er ontstond een gelijk opgaande strijd tot 23-23 waarbij op setpoint een netserve een einde maakte aan de set. (25-23)

Temperatuur

In de tweede set zag het er rooskleurig uit voor de Zwolse dames getuige het sprongetje naar 20-16 en met 25-18 deelde de thuisploeg een aardige tik uit. Dat bleek uiteindelijk maar schone schijn te zijn, want Friso Sneek zette blokkerend een muur op door de goede positionering van Nynke Oud. De gasten dus op temperatuur en met 15-25 deed de brigade van Harry van den Brink weer mee mede door de ingebrachte Anlène van der Meer. In de vierde set ontspon zich andermaal een waar spektakel met op 24-24 een dikke kegel van de uitblinkende Anniek Siebring en een loodrecht dakje van Nynke Oud om de vierde set voor zich op te eisen.

Veerkracht

In de beslissende set vluchtte Harry van den Brink na een 3-1 achterstand in een time-out. Ondanks dat liep de thuisploeg uit naar 6-1 en moest Van den Brink zijn tweede spelonderbreking aanvragen. Maar Friso Sneek vocht bikkelhard terug, toonde veerkracht en wisselde met 6-8 de zijden. Vooral door de ijzersterke blokkering van Anniek Siebring stond Friso Sneek op matchpoint en met een katachtige doortikbal van Nynke Oud strooide zij nog meer zand in de Zwolse ogen. (11-15)

Complimenten

Van den Brink was blij met de zege. “We hadden moeite met hun sprongserve en gingen wat te laat in de opdrachten. Maar, we hebben het uitstekend opgepakt. Complimenten voor het team”, prees de roerganger zijn formatie. De Snekers kunnen zich nu opmaken voor een onvervalste clash want woensdag komt koploper VV Utrecht op bezoek in een ongetwijfeld uitverkochte en loeivolle Sneker Sporthal weer.

Bron: VC Sneek