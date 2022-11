Percentage schoolverlaters in Súdwest-Fryslân onder landelijk gemiddelde

Zowel bij ROC Friese Poort als Aeres in Sneek zijn projecten in samenwerking met de gemeente toegelicht. Op CSG Bogerman in Sneek hebben leerlingen van VMBO TL een lunch bereid en geserveerd. De Turkse delegatie was vooral geïnteresseerd in de preventieve aanpak en onze aanpak bij verzuim. Hoe eerder een jongere wordt geholpen hoe beter. Voordat een jongere dreigt uit te vallen, kan er in samenwerking met de gemeente nog veel op school worden gedaan om uitval te voorkomen. In Turkije bedraagt het percentage voortijdig schoolverlaters 5%. In de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren is dit slechts 1,5%. Landelijk verlaat gemiddeld 1,9%* van alle leerlingen tot 23 jaar de school voortijdig.

Wethouder onderwijs Petra van den Akker: “We vinden het mooi dat we als voorbeeld kunnen dienen als het gaat om schooluitval. Het werd erg gewaardeerd door de Turkse delegatie om in de praktijk te kunnen zien wat de gemeente samen met de scholen preventief doet tegen verzuim. Met nieuwe inzichten en gedeelde kennis zijn ze doorgereisd naar het volgende bezoek in hun programma.”

Meerdaags bezoek Het bezoek van de Turkse delegatie was in Nederland op uitnodiging van DUO, Dienst Uitvoering Onderwijs. Op woensdag 23 november bezocht de delegatie het Ministerie van OC&W en Ingrado, de branchevereniging van Leerplicht/ RMC in Rotterdam. Voor vrijdags stond Groningen op het programma waar zij DUO bezochten.