PC binnen 10 minuten uitverkocht, kleine kans op alsnog een kaart

FRANEKER- De belangrijkste kaatswedstrijd van het jaar is binnen 10 minuten uitverkocht. De site van de PC was zaterdag overbelast. Mensen klaagden dat ze er niet op konden komen.

De nieuwe coronamaatregels hebben ook invloed op het aantal kaarten dat verkocht wordt voor de wedstrijd in Franeker. Er zijn zo'n 2000 kaarten minder beschikbaar.

Kaarten vrij door mislukte transacties

De kaartverkoop ging zaterdagochtend om 10 uur van start. Het was moeilijk om erdoor te komen. "Het was hectisch", zegt Ids Hellinga van de PC. "Na tien minuten was er geen kaart meer te krijgen."

Zaterdag komen in de loop van de dag nog wel wat kaarten vrij door bijvoorbeeld betalingen die mislukt zijn. Hellinga raadt belangstellenden aan het nog eens te proberen.

Bodem kas komt in zicht

Door de corona is de PC vorig jaar niet doorgegaan. Dit jaar doet de organisatie minder kaarten in de verkoop om het sportevenement coronaveilig te houden. Dat heeft zijn weerslag op de kas van de PC. De bodem begint aardig in zicht te komen, zegt Hellinga. Bovendien is er beveiliging en dat kost ook geld.

QR-code ook op print

Bezoekers die een kaart hebben, krijgen toegang et een corona-QR-code. Dat kan op de telefoon, maar het mag ook een print zijn.