Paviljoen Salt: “Wil jij meedenken en meewerken aan ons nieuwe horecaconcept?”

SÚDWEST-FRYSLAN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september 2021 de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor! Maak kennis met Fortune Coffee.

Een meisjesdroom van horecaonderneemster Yodi Vellinga komt uit! “In de zomer van 2021 kun je me niet alleen vinden bij It Foarûnder maar ook bij Paviljoen SALT in Terherne.

Waar voorheen het Meer van Lenten zat, heeft Paviljoen SALT op 6 juli 2021 haar deuren geopend. De naam SALT. is afgeleid van de sâltpoel, het water waar het restaurant aan gelegen is. Het restaurant, waar je terecht kunt voor lunch en diner, is de plek aan het Sneekermeer waar je met je hele gezin naar toe gaat. Voor de kids is er veel vertier en zodat de ouders kunnen genieten van een glas rose of ijskoud bier. Wil jij meedenken en meewerken aan het nieuwe concept van Paviljoen SALT? Op het Werkfestival vertellen ze je graag meer over het reilen en zeilen op de werkvloer & de openstaande vacatures!

Ûtbuorren 50, Terherne | http://www.paviljoensalt.nl/

✔ Kennismaken met de bedrijven tijdens het Werkfestival Súdwest-Fryslân? Schrijf je in via https://bit.ly/3gKFcL1

✔ Check hier alle deelnemers: https://bit.ly/3ytBPOO