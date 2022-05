Paus verklaart Friese priester Titus Brandsma heilig

ROME- Pater karmeliet Titus Brandsma (1881-1942), geboren te Oegeklooster bij Bolsward, is opgenomen in de canon van de heiligen van de rooms-katholieke kerk. Paus Franciscus sprak de heiligverklaring van de Friese priester, en die van negen andere religieuzen, zondagochtend uit op het Sint-Pietersplein in Rome.

Duizenden belangstellenden, onder wie ook Friese pelgrims, woonden de heiligverklaring bij. Het is een bijzondere gebeurtenis, want in de canon staan duizenden namen, Nederland kreeg er in de laatste honderd jaar maar vijf heiligen bij. Onder de Friese pelgrims ook Renate Dümmer uit Sneek. Hierbij haar impressie en foto’s die ze maakte van deze bijzondere gebeurtenis.

Eerst een korte biografie van de nu heilige Titus Brandsma (bron Wikipedia)

Wie was pater Titus Brandsma?

Titus Brandsma (geboren als Anno Sjoerd Brandsma te Oegeklooster bij Bolsward, 23 februari 1881 – Dachau, 26 juli 1942) was een Nederlandse karmelietenpater, hoogleraar en publicist uit Friesland. Brandsma was specialist in middeleeuwse mystiek en zelf mysticus. Als sterk maatschappelijk betrokken priester nam hij initiatieven op het gebied van de katholieke emancipatie, het katholieke onderwijs en de journalistiek.

Brandsma verzette zich tegen het nazisme. In 1942, tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd hij gearresteerd door de Duitse bezetter. Hij had zich onder meer in lezingen uitgesproken tegen rassenhaat en stelde in opdracht van Johannes de Jong, aartsbisschop van Utrecht, richtlijnen op die katholieke tijdschriften voorschreven geen advertenties van de Nationaal-Socialistische Beweging te plaatsen. Hij werd gevangen gezet in Scheveningen en Kamp Amersfoort en tenslotte naar concentratiekamp Dachau gedeporteerd. Na zware mishandelingen werd hij daar vermoord. Paus Johannes Paulus II verklaarde hem in 1985 als martelaar voor het geloof zalig.[1] Op 15 mei 2022 werd Brandsma heilig verklaard door paus Franciscus.[2][3]

Impressie Renate Dümmer

"Op een zonovergoten Sint Pietersplein heeft Paus Franciscus de Friese pater karmeliet Titus Brandsma heilig verklaard. Ruim voordat de toegangspoorten open gingen stonden er lange rijen wachtenden uit verschillende landen van de wereld. Binnen een mum van tijd stroomde het plein vol en was het wachten op de paus. Na drie uren wachten kwam er een kleine zwarte auto het plein oprijden. De paus arriveerde met luid gejoel. De eucharistieviering was in het Latijn en Italiaans met een voorbede( gebed) in het Nederlands.

Namens de Nederlandse kerkprovincie waren aanwezig kardinaal Wim Eijk, bisschop Gerard de Korte van Den Bosch en bisschop Ron van den Hout van het bisdom Groningen/ Leeuwarden. Ook Commissaris van de Koning in Friesland, Arno Brok was aanwezig.

Er waren zo'n 300 Nederlanders uit diverse provincies. De Paus heeft na de zegen in een open wagen nog een rondje gereden over het plein. Kortom erg indrukwekkend met persoonlijke accenten voor Titus. We zaten vrij vooraan, konden alles goed volgen."