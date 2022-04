Paul de Bot nieuwe interim-bestuurder GGZ Friesland

SNEEK- GGZ Friesland heeft in de persoon van Paul de Bot een interim-bestuurder aangesteld. Hij volgt in elk geval het komende half jaar de onlangs vertrokken Timo de Grefte op. De Friese zorgorganisatie gaat in die tijd op zoek naar een nieuwe, vaste bestuurder.

Deze tussenoplossing is de uitkomst van overleg tussen Raad van Toezicht, zittend bestuurder Ton Dhondt, OR en directie. Er bleek een gezamenlijke wens voor een tijdelijk opvolger. Redenen daarvoor zijn de uitdagingen waar GGZ Friesland voor staat en de tijd die naar verwachting nodig is in de zoektocht naar een vaste opvolger voor De Grefte.

De Bot is dan ook gevraagd om sowieso de komende zes maanden de rol van interim-bestuurder te vervullen, met de mogelijkheid tot verlenging als er in deze periode nog geen vaste bestuurder is aangesteld.

De in 1954 in Rotterdam geboren De Bot is geen onbekende binnen de geestelijke gezondheidszorg. Hij heeft een lange staat van dienst en was onder meer bestuurder van Lucertis en Dijk en Duin, onderdeel van de Parnassia Groep. Ook heeft hij meerdere management- en directiefuncties binnen de ggz gehad.