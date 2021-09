Patyna: We zijn regelmatig op zoek naar collega’s die in de zorgsector willen werken

SÚDWEST-FRYSLAN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september 2021 de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor! Maak kennis met Patyna.



Bij Patyna staan we voor fijn wonen, welbevinden en goede zorg voor onze cliënten. Centraal in ons werken staat de unieke mens. Met onze waarden aandacht, verbinding en vertrouwen zijn we verankerd in de gemeenschappen waar we werken. Want samen maken we een thuis. We hebben volledige aandacht voor onze cliënten en hun naasten. Door onze cliënten te kennen en te begrijpen spelen we in ons werk in op hun wensen. Door echt te luisteren, zijn we er voor elkaar. Want juist door een schouderklopje, een grapje of een moeilijk moment met elkaar te delen, maken we het verschil. Ook hebben we als collega’s aandacht voor elkaar. Als team sta je sterk, samen weet je meer, samen kun je meer.

Vertrouwen vinden we een belangrijke kernwaarde. We zijn open en eerlijk naar elkaar. Als collega’s en naar onze cliënten en hun naasten. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Dat maakt dat we elkaar vertrouwen. We zorgen ervoor dat onze cliënten zich veilig voelen, door hen in de omgang met warmte en liefde te benaderen. Waarin wij hun kwetsbaarheid respecteren.

Word jij onze nieuwe collega? Wij zijn regelmatig op zoek naar betrokken en enthousiaste collega's, die graag in de zorgsector willen werken.

Op dit moment hebben wij alle collega’s nodig voor de huidige primaire zorgverlening/situatie m.b.t. COVID-19. Daarom zijn we dit jaar helaas fysiek niet aanwezig bij het Werkfestival op 18 september 2021. Volgend jaar zijn we graag weer van de partij om je live te ontmoeten tijdens het Werkfestival 2022.

