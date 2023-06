Patyna en ROC Friese Poort starten uniek opleidingstraject verzorgende IG

SNEEK- Patyna heeft in samenwerking met ROC Friese Poort een vernieuwd opleidingstraject voor verzorgende IG ( Individuele Gezondheidszorg, red.) opgezet. In maart is deze opleiding gestart met een voorschakeltraject, dat inmiddels is afgerond. Met trots kunnen we zeggen dat er maar liefst 20 studenten starten met de tweejarige opleiding tot verzorgende IG.

Unieke opleiding en kans

De opleiding begint met een voorschakeltraject, dat inmiddels is afgerond. In drie maanden krijgen de studenten in de praktijk en op school te maken met verschillende onderwerpen die door Patyna en ROC Friese Poort worden aangeboden, bijvoorbeeld basiszorg, persoonlijk profileren, en werkgeluk.



Na de zomer begint voor de studenten de tweejarige opleiding tot verzorgende IG. Hierin biedt Patyna, een organisatie met ruim 25 locaties, de studenten een unieke leerplek aan. Zij kunnen namelijk op verschillende locaties hun werkervaring opdoen.

Tijdens het opleidingstraject wisselen de studenten drie keer van leerplek. Op deze manier krijgen de studenten te maken met diverse soorten zorg, locatieformaten en leren zij met verschillende teams en doelgroepen werken. Naast meer ervaring op diverse leerplekken hebben studenten ook meer contact- en begeleidingsmomenten met verschillende werkbegeleiders



Toekomst