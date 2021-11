Patrick Dam & Fokko Dam

SNEEK- Fokko Dam, bekend o.a. als de helft van het Feestduo ‘De Zware Jongens’ had al jaren in zijn hoofd om het fantastische lied ‘Amigos Para Siempre’ op te nemen.

Fokko leerde dit lied zo’n 10 jaar geleden kennen toen hij het Django Wagner en Theo van Kleef samen hoorde zingen.

Collega - Zware Jongen, Arie Kuipers, heeft de Nederlandse tekst geschreven, producer Dylan van der Feen het arrangement gemaakt, de gitaarsolo is van Tiemen Bootsma en het lied is opgenomen in The Office Studio te Schraard.

Zeer bijzonder is het dat Fokko ‘Amigos Para Siempre’ samen met zijn oudste zoon Patrick zingt.

Hierbij de videoclip:

https://www.youtube.com/watch?v=O_lLoCl-998&t=21s

Het lied is nu ook te beluisteren op Spotify.