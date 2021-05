Pastorie van Hommerts wordt tijdelijke escaperoom

“Aangezien onze predikantswoning een tijdje leeg staat, hebben we een ideetje bedacht om even mooi gebruik te maken van dat grote huis: een echte escaperoom.

Van 17 mei t/m 23 mei zal hij in elk geval beschikbaar zijn, elke doordeweekse avond en in het weekend ook in de middag. Mochten we dan niet iedereen een kans hebben kunnen geven, dan houden we hem misschien wat langer open.

De pastorie zal een tijdmachine zijn terug naar 1944, waar dappere verzetsstrijders in het geheim hun operaties uitvoeren. Slagen jullie erin om de opdracht te volbrengen?

Wat: een echte escaperoom met verschillende spelonderdelen en een spannend verhaal.

Wanneer: 17 t/m 23 mei, met mogelijke verlenging

Waar: de pastorie, Jeltewei 98

Voor wie: gezinnen, leeftijd 12+ (jonger mag, maar is mogelijk minder geschikt), groepsgrootte max 4-5.

Kosten: geen

Vanwege corona kunnen we helaas alleen groepen toelaten waarvan de leden bij hetzelfde huishouden horen. Daarnaast ventileren we maximaal, en reinigen we de ruimtes tussen groepen door. We vragen je om thuis te blijven als je klachten hebt.

Opgeven kan digitaal via https://www.myreservations.nl/calendar.php?custid=6c12f6425a8758efe5605e757f4a4214#loaded

Wees er snel bij!

Vragen? 0641114113 of jeugdjutrijphommerts@gmail.com