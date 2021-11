Pastorie Hommerts tijdelijk pakjeshuis van Sinterklaas

HOMMERTS- De pastorie van Hommerts aan de Jeltewei 98, die al een tijdje leeg staat, is sinds kort het pakjeshuis van Sinterklaas. Aan de vlaggenmast wappert de Sinterklaasvlag.

“Om Sint Nicolaas een handje te helpen, hebben wij een speciale brievenbus bij het pakjeshuis neergezet. Hierin mogen de kinderen leuke tekeningen en post in doen voor Sinterklaas. Ook staat er een schoenenbak waar de kinderen een schoen in mogen doen. Wel even met een labeltje eraan met de naam en misschien wordt deze dan wel gevuld”, laat het organisatiecomité weten.